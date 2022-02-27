Враг деморализован, Чернигов не сдадим – мэр

Мэр Чернигова обратился к местным жителям помочь с генераторами и медикаментами.

Чернигов будет обороняться дальше, враг уже деморализован. Об этом заявил мэр города Владислав Атрошенко в видеообращении и озвучил первоочередные потребности города, где необходима помощь гражданского населения.

"Мы Чернигов не сдадим! Мы на своей земле и будем защищать свой родной город и Украину! Черниговцы, пожалуйста, не поддавайтесь на информационные провокации. Враг сейчас деморализован. Оружие можно взять на Верени, 2. Если локация изменится – сообщу. Электроснабжение в Чернигове возобновляется, но есть потребность в генераторах для гериатрического пансионата и в медикаментах для больниц", - сообщил Атрошенко.

По его словам, самая большая проблема в городе сейчас – с гериатрическим домом, в котором нет тепла и электроэнергии. Там находятся около 400 пожилых людей. Атрошенко обратился к черниговцам с просьбой временно разместить их у себя. А бизнес призвал помочь с мощными генераторами и лекарствами.

"Кто может предоставить дизель- или бензиновые генераторы от 10 до 250-300 киловатт в час, пожалуйста, сообщите на телефон 102. Мы заберем оттуда информацию. Владельцы аптек, скоординируйтесь с базовыми больницами города по медикаментам. Слава Украине! Смерть врагам!", - подчеркнул Атрошенко.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав Украину сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов Украины, в том числе по Киеву. Вооруженные силы оказывают ожесточенное сопротивление.

Вторжение России в Украину. Онлайн

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