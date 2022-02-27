Город в руинах: украинские военные отбили Волноваху у армии РФ

Артобстрелы в Волновахе не прекращаются второй день. Город сильно пострадал, инфраструктура разбита. Есть погибшие.

Украинские военные отбили Волноваху. Об этом сообщила представитель Донецкой облгосадминистрации Татьяна Игнатченко.

Она отметила, город сильно пострадал - инфраструктура разбита, убиты гражданские, люди прячутся по подвалам.

"Волноваха – наша! Правда, рашисты превратили ее в руины", - говорится в сообщении.

По словам Игнатченко, артобстрелы не прекращаются второй день.

"Местные говорят, летит так тяжело, что оставляет воронки в три-пять метров. Воды нет уже несколько дней. Нет электричества, потому что разбиты подстанции. Нет газа. Завезти хлеб или продукты нет возможности. У людей разряжены телефоны. Связь плохая. Центральная районная больница работает. На генераторах. Но скорые не выезжают, потому что опасно. Помощь оказывают тем, кто может прийти или кого приводят", - сообщила представитель ОГА.

В настоящее время в больнице находятся 11 раненых. Сколько погибших - пока что неизвестно. Спасатели ГСЧС не могут выехать из-за обстрелов.

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