Украина подала иск против РФ в Международный Суд ООН в Гааге

Украина требует от Суда провести экстренные слушания и издать приказ РФ немедленно прекратить военные действия и незаконное нападение на Украину.

Украина подала иск против Российской Федерации в Международный Суд ООН в Гааге и запрос на приказ Суда о временных мерах против России. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Украина требует от Суда провести экстренные слушания и издать приказ России немедленно прекратить военные действия и незаконное нападение на Украину.

"Суд имеет юрисдикцию рассматривать дело Украины и принимать срочные меры на основе Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказание за него (Конвенция о геноциде). Конвенция о геноциде является одним из важнейших международных договоров, разработанных в ответ на ужасы Второй мировой войны и Холокоста. Россия перекрутила концепцию геноцида и исказила серьезное договорное обязательство по предотвращению и наказанию за геноцид. Она выдвинула абсурдное и не подкрепленное никакими фактами обвинение Украины в якобы геноциде для создания фальшивого повода для собственной агрессии против Украины, нарушения суверенитета и прав украинских граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинский народ продолжает мужественно противостоять российской агрессии.

"Все российское вранье будет разоблачено, а пренебрежение России к международному праву будет подтверждено для всего мира. Мы уверены, что Украина привлечет Россию к ответственности", - говорится в заявлении МИД.

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Украина докажет в Гааге, что президент РФ Владимир Путин главный военный преступник 21 века.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура начала следствие по фактам обстрелов.

Россия планирует акты геноцида в Украине - МИД

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