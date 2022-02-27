Почта
 

РФ захватила два украинских корабля в Черном море

На данный момент танкер Афина и сухогруз Принцесса Николь находятся в 18 милях от аннексированного Крыма.
РФ захватила два украинских корабля в Черном море
 
Российские военные корабли совершили "пиратский захват" двух гражданских судов Украины – танкера Афина и сухогруза Принцесса Николь. Инцидент произошел в субботу, 26 февраля, сообщила Госпограслужба в Facebook.
 
Отмечается, что на судах было 50 членов экипажа. Захват произошел после того как россияне объявили "контртеррористическую операцию" в северо-западной части Черного моря.
 
"Танкер Афина, находясь в территориальном море Румынии, в 22 милях от острова Змеиный, получил по открытым каналом связи и безопасности судоходства команду подойти к военному кораблю РФ для проведения досмотра", – уточнили в погранотряде.
 
Также, отслеживая движение судов, морские пограничники зафиксировали факт резкого и нелогичного изменения курса еще одним судном под украинским флагом. Сухогруз Принцесса Николь из румынских вод также направлялся к острову Змеиный.
 
После того, как оба гражданских судна подошли к военным кораблям РФ, они прекратили выходить на связь.
 
Утром 27 февраля системы автоматической идентификации судов показали их пребывание в 18 милях от оккупированного Крыма.
Фото: facebook.com/DPSUkraine
 

Ранее сообщалось, что вблизи украинского порта Южный в Одесской области российский корабль подбил бункеровщик Миллениум Спирит под флагом Молдовы.

Позже стало известно о попадании российской ракеты в судно Namura Queen под флагом Панамы.

Кроме того, в субботу, 26 февраля в районе острова Змеиный российские военные корабли захватили гражданское судно Сапфир.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK