Россия концентрирует войска в Беларуси – Генштаб

Новая партия российской авиатехники переброшена на белорусские аэродромы Мачулищи и Барановичи.

Российские военные перебросили в Беларусь 10 вертолетов, два самолета Ан-124 и четыре истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщает Генеральный штаб Украины в воскресенье, 27 февраля.

Отмечается, что враг продолжает воздушно-наступательную операцию, в ходе которой обстреливаются объекты военной и гражданской инфраструктуры. В частности, с начала суток российские оккупанты нанесли пять авиационных и 16 ракетных ударов.

"Еще одним центром концентрации оккупационных войск стала Республика Беларусь: к аэродрому Мачулищи переброшены 10 вертолетов из состава 15 бр АА, базирующегося в населенном пункте Остров Псковской области, а также два самолета Ан-124 воздушно-космических сил. К аэродрому Барановичи – четыре истребителя-бомбардировщика Су-34", – говорится в сообщении.

Отмечается, что перегруппировав войска, противник проводит наступательные действия в направлении Киева, однако силы обороны столицы успешно защищают город.

Враг продолжает обстрелы мирных украинских городов Харькова и Балаклея, продолжается отчаянная оборона Херсона.

Группировки Черноморского флота ВС РФ выведены из морских баз с заданием поражать надводные силы ВМС Украины.

Противник предпринимал попытки высадки морского десанта в районе Черноморска. Вражеский десант уничтожен.

Подразделения Тихоокеанского флота ВС РФ также вовлечены в ведение боевых действий.

Ранее стало известно, что белорусский правитель Александр Лукашенко с большой вероятностью в ближайшие часы примет решение об участии в войне России против Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet