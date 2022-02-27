Геращенко сообщил, что Медведчук точно знал, что будет полномасштабное вторжение, и потому его жена Оксана Марченко сбежала из Украины через Беларусь.

Нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Об этом сообщает экс-заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Когда победим, найдем того судью, который постановил снять с него браслет и ТРО Киева поговорит с ним по душам. С предателем Медведчуком будет посложнее, если его сейчас не поймать, то свой остаток жизни он проведёт в РФ вместе с Януковичем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Медведчук точно знал, что будет полномасштабное вторжение в Украину, и потому его жена Оксана Марченко спешно сбежала из Украины через Беларусь.

Напомним, Медведчук находится под домашним арестом с мая прошлого года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet