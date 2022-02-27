Киев согласился на переговоры с Москвой

Лукашенко пообещал, что на время переговоров все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

В ходе телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко в воскресенье, 27 февраля, первый дал согласие на переговоры с Россией на своих условиях. Об этом сообщили в Офисе президента.

Отмечается, что диалог политиков инициировала белорусская сторона.

Так, стороны договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.

"Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле", - подчеркнули в ОП.

Как сообщалось, сегодня делегация России прибыла в белорусский Гомель на переговоры с украинской стороной, несмотря на то, что на тот момент Украина согласия на контакт не дала.

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