Чехия предложит ЕС остановить выдачу шенгенских виз россиянам

В Чехии за публичное одобрение войны Российской Федерации против Украины угрожает уголовная ответственность, есть уже два дела.

Власти Чехии планируют предложить Европейскому союзу остановить выдачу шенгенских виз для граждан России.

Кроме того, в Чехии за публичное одобрение войны России против Украины угрожает уголовная ответственность, есть уже два дела, сообщило посольство Украины в Чехии.

Чеські правоохоронні органи попереджають, що публічне схвалення російського вторгнення в Україну може класифікуватися як "злочин заперечення, ставлення під сумнів, схвалення і виправдовування ГЕНОЦИДУ".

Уже є два перші випадки затриманих, яким інкримунують цей параграф КК. — UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) February 27, 2022

Публичное одобрение вторжения РФ в Украину может классифицироваться как "преступление отрицания, усомнения, одобрения или оправдания геноцида".

"Уже есть два первых случая задержанных, которым инкриминируют этот параграф Уголовного кодекса", - отмечает посольство.

Напомним, что Чехия уже остановила выдачу виз гражданам России.