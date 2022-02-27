Чехия предложит ЕС остановить выдачу шенгенских виз россиянам
Власти Чехии планируют предложить Европейскому союзу остановить выдачу шенгенских виз для граждан России.
Кроме того, в Чехии за публичное одобрение войны России против Украины угрожает уголовная ответственность, есть уже два дела, сообщило посольство Украины в Чехии.
Чеські правоохоронні органи попереджають, що публічне схвалення російського вторгнення в Україну може класифікуватися як "злочин заперечення, ставлення під сумнів, схвалення і виправдовування ГЕНОЦИДУ".— UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) February 27, 2022
Уже є два перші випадки затриманих, яким інкримунують цей параграф КК.
Публичное одобрение вторжения РФ в Украину может классифицироваться как "преступление отрицания, усомнения, одобрения или оправдания геноцида".
"Уже есть два первых случая задержанных, которым инкриминируют этот параграф Уголовного кодекса", - отмечает посольство.
Напомним, что Чехия уже остановила выдачу виз гражданам России.