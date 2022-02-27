Тяжело раненый заммэра Новой Каховки призвал украинцев "стоять до конца"

Владимир Арнаут предполагал, что погибнет, и записал прощальный ролик. Позже стало известно, что он выжил.

В Херсонской области был тяжело ранен заместитель городского головы Новой Каховки, ветеран АТО Владимир Арнаут. Предвидя собственную смерть он записал видео, в котором призвал украинцев сражаться до конца.

Ролик появился в сети днем 27 февраля. Сообщалось, что Арнаут якобы был найден мертвым, однако впоследствии стало известно, что он выжил.

На опубликованных кадрах окровавленный Владимир показывает ранение и прогнозирует, что ему осталось недолго.

"Меня ранили. Видно, осталось недолго. Слава Украине! Боремся до конца!" – успел сказать мужчина.

На тот момент его местонахождение было неизвестно.

Позже появилось видео Арнаута из больничной палаты.

Как сообщил Telegram-канал Останній блокпост, Арнаут в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь.

Ранее сообщалось, что на утро 27 февраля Новая Каховка находится под контролем российских войск.

Потеряна связь с Каховской ГЭС – Минэнерго

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet