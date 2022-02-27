Тяжело раненый заммэра Новой Каховки призвал украинцев "стоять до конца"
В Херсонской области был тяжело ранен заместитель городского головы Новой Каховки, ветеран АТО Владимир Арнаут. Предвидя собственную смерть он записал видео, в котором призвал украинцев сражаться до конца.
Ролик появился в сети днем 27 февраля. Сообщалось, что Арнаут якобы был найден мертвым, однако впоследствии стало известно, что он выжил.
На опубликованных кадрах окровавленный Владимир показывает ранение и прогнозирует, что ему осталось недолго.
"Меня ранили. Видно, осталось недолго. Слава Украине! Боремся до конца!" – успел сказать мужчина.
На тот момент его местонахождение было неизвестно.
Позже появилось видео Арнаута из больничной палаты.
Как сообщил Telegram-канал Останній блокпост, Арнаут в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь.
Ранее сообщалось, что на утро 27 февраля Новая Каховка находится под контролем российских войск.
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