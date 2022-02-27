Украина получила гумпомощь из Китая, Германии и Франции

Полученные грузы помогут удовлетворить первоочередные потребности людей в продуктах питания, одежде, средствах для оказания первой медицинской помощи.

Украина получила партии гуманитарной помощи из Германии, Китая и Франции. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство социальной политики в восерсенье, 27 февраля.

Указано, что грузы поступили во Владимир-Волынский, Львов, Запорожье и Бердичев. Быстрому поступлению гуманитарной помощи способствовало изменение порядка признания грузов.

"Так, во Владимир-Волынский из Германии поступило более 20 тонн гуманитарной помощи, во Львов 5 тонн, в Умань из Китая – около 9 тонн, в Запорожье из Франции – более 13 тонн, в Бердичев из Германии – 5 тонн", – говорится в сообщении.

В грузах помощь для удовлетворения первоочередных потребностей людей в продуктах питания, одежде, средствах для оказания первой медицинской помощи.

Вскоре в Украину поступят новые грузы на несколько тысяч тонн для территориальной обороны: бронежилеты, рации, каски, палатки, одеяла, карематы, спальные мешки, сухие туалеты, резиновые перчатки.

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