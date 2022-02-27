Это провокация: жителей Бучи призывают не садиться в автобусы для эвакуации

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что оккупанты собирают людей, чтобы пустить эти автобусы перед собой, чтобы можно было проехать на Киев

Украинские власти не проводят эвакуацию из Бучи под Киевом, россияне хотят зайти в столицу Украины, прикрывшись автобусами с мирными жителями. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет Украинская правда.

"Это русские собирают, чтобы пустить эти автобусы перед собой, чтобы можно было проехать на Киев."

Отмечается, что жители Бучи подтвердили информацию об автобусах.

Напомним, в Буче идут бои, по городу проехало около 30 единиц российской техники.

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