Война в Украине: белорусский офицер-десантник обратился к сослуживцам

Военный с большим опытом службы в армии Беларуси призывает военнослужащих в республике отказаться от участия в войне с Украиной.

Белорусский десантник в отставке записал первое в своей жизни видеообращение с призывом к армии республики не участвовать в войне в Украине, развязанной Россией. Соответствующее видео обнародовала в воскресенье, 27 февраля, Гостаможслужба.

По словам военного, он решился на публикацию, поскольку узнал, что войска Беларуси, вероятно, готовятся вторгнуться в Украину с севера.

Он подчеркнул, что жертвы белорусов будут напрасны, поскольку за четыре дня с начала вторжения российская армия не захватила ни Киев, ни один областной центр Украины.

Как сообщалось, Александр Лукашенко с большой вероятностью сегодня примет решение об участии в войне России против Украины. Если он решится на такой шаг, это будет означать задействование всех сил и средств вооруженных сил Беларуси против украинских сил обороны.

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