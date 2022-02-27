В Черниговской области ВСУ уничтожили танковую роту России - Минобороны
Рота уничтожена вместе с личным составом, также большие потери российские войска несут в Киевской области.
Одним из подразделений Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области уничтожена танковая рота армии РФ, собщает Минобороны.
Рота уничтожена вместе с личным составом.
Также, по данным Минобороны, оккупанты несут большие потери в Киевской области.
Напомним, что продолжаются бои за Чернигов. Город будет обороняться дальше, враг уже деморализован, заявил мэр Чернигова Владислав Атрошенко.
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