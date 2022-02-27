ВСУ и силы теробороны обезвредили вражескую колонну V

Среди вражеской техники был Бук. Отмечается, что террористов обезвредили. На видео один из военных сообщает, что колонна V – это кадыровцы.

Вооруженные силы и тероборона остановили в Буче колонну опасных террористов под буквой V. Об этом пишет Украинская правда.

Среди вражеской техники был Бук. Отмечается, что террористов обезвредили.

На видео один из военных сообщает, что колонна V – это кадыровцы.

Напомним, жителей Бучи призывают не садиться в автобусы для эвакуации, поскольку российские военные хотят зайти в столицу Украины, прикрывшись автобусами с мирными жителями.

Ранее сообщалось, что украинские военные отбили Волноваху у армии РФ.

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