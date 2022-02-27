К Энергодару подошла военная техника РФ

В городе Энергодар работают небольшие диверсионные группы, пытающиеся прорваться на объекты.

В Энергодаре ситуация остается напряженной. В городе работают диверсионные группы. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

“По состоянию на 14:30 ситуация в городе остается напряженной. В Днепрорудном и Васильевке идут бои. Вражеская техника возле Энергодара находится достаточно близко, перемещается постоянно, поэтому ситуация остается сложной. Уже в городе работают небольшие диверсионные группы, пытающиеся прорваться на объекты”, - сказал городской голова.

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