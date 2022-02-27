Кулеба назвал победой Украины готовность РФ к переговорам без ультиматумов

То, что РФ готова проводить переговоры без каких-либо предварительных условий, без каких-либо ультиматумов - уже победа для Украины.

РФ готова проводить переговоры без каких-либо предварительных условий, ультиматумов и требований, а это уже победа. Об этом на брифинге 27 февраля сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я думаю, факт, что Россия готова проводить переговоры без каких-либо предварительных условий, без каких-либо ультиматумов, без каких-либо требований, направленных Украине, уже победа для Украины", - сказал министр иностранных дел.

Отметим, что переговоры инициировала Москва, не выставляя никаких ультиматумов, поэтому переговоры будут проходить на равных условиях.

Напомним, в ходе телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко в воскресенье, 27 февраля, Зеленский дал согласие на переговоры с Россией на своих условиях.

Путин перевел ядерное оружие в "особый режим"

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet