Сожгли Мрию: войска РФ уничтожили украинский АН-225

Самый крупный и мощный в мире транспортный самолет сгорел во время атаки российских войск на аэропорт Гостомель.

В результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен один из самых больших и мощных самолетов в мире АН-225 Мрия. Об этом сообщило Радио Свобода со ссылкой на два информированных источника на предприятии Антонов.

Кроме того, данные подтвердил городской голова города Бучи Анатолий Федорук.

"После 5-го авианалета разбомбили Мрию полностью. Это случилось в первый день (24 февраля). Обстреливали из вертолетов", – заявил он.

Позже Telegram-канал PavlovskyNews сообщил, что информацию о потере АН-225 подтвердили в Укроборонпроме.

Отмечается, что данные с сайта мониторинга воздушных судов Flight Radar подтверждают, что после 5 февраля Мрия находилась в аэропорту Гостомеля. В то же время пять грузовых судов АН-124-100 Руслан находятся за пределами Украины и могут участвовать в доставке вооружения от западных партнеров. Источники Радио Свобода предоставили фотографию уничтоженного ангара, в котором находилась Мрия.

Заместитель генерального директора ГП Антонов Михаил Харченко от комментариев отказался, однако позже на Facebook-странице компании появилось сообщение: "К сожалению, отсутствует подтвержденная информация о состоянии самолетов Ан на аэродроме Киев-Антонов-2 (пгт Гостомель), поскольку там все еще идут бои".

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