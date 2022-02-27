Стартап Reface начал рассылку россиянам кадров войны в Украине

Минцифры призывает других украинских и мировых разработчиков противодействовать российским агрессорам.

Украинский стартап Reface начал рассылать российским пользователям уведомления с реальными кадрами российского вторжения в Украину, сообщает Минцифры в воскресенье, 27 февраля.

"Украинский стартап, приложение Reface, запустил акцию на 200 млн пользователей, чтобы те узнали правду о войне России в Украине. Компания начала рассылать российским пользователям извещения с призывом выходить на митинги и защитить свой народ. Нажимая на сообщение, пользователи видят реальные кадры российского вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

Минцифры призывает и других украинских и мировых разработчиков противодействовать российским агрессорам.

"Преодолеть агрессора – наша общая миссия", - сказано в сообщении.

Уточняется, что такие сообщения от Reface получили уже более 9 млн пользователей в мире и 2 млн - в России.

Также Reface призывает пользователей всего мира поддержать Украину видео с призывом: Stand with Ukraine! Stop the war! И хештегом #StandWithUkraine к каждому видео.

Ранее вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к руководству компаний Google, YouTube, Netflixe, Facebook и Instagram с просьбой заблокировать гражданам России доступ к сервисам этих компаний.

Также Федоров уже обращался к гендиректору компании Apple Тиму Куку с просьбой заблокировать Apple Store на территории России. Сегодня он сообщил, что Россия уже наблюдает проблемы с доступом к ApplePay.

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