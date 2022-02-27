Италия срочно выделит Украине 110 млн евро

Власти Италии конкретно выразили солидарность и поддержку украинскому народу в момент вооруженной агрессии со стороны России.

Министр экономии Италии Луиджи Ди Майо сообщил о выделении Украине срочной помощи в размере 110 млн евро. Эти деньги будут выделены немедленно, написал он в Twitter в воскресенье, 27 февраля.

"Я сообщил своему коллеге Дмитрию Кулебе, что только что подписал резолюцию, которая предусматривает немедленную выплату 110 млн евро правительству Киева, как конкретное выражение солидарности Италии и поддержки народа, с которым мы поддерживаем братские отношения", – написал он.

Напомним, власти Украины запросили экстренное финансирование у МВФ. Его директор-распорядитель Кристалина Георгиева заверила, фонд продолжит работать с группой Всемирного банка и другими партнерами для координации поддержки и обеспечения максимальной выгоды для Украины.

Несколько стран Европы выделяют Украине финансовую помощь

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