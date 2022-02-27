На Харьковщине задержали двоих военных РФ, просивших у полиции топливо

Двое российских военных пришли в райотдел полиции с просьбой топлива для техники. Их задержали.

В поселке Шевченково Харьковской области задержали двоих военных РФ, которые пришли в райотдел полиции с просьбой топлива для техники. Об этом сообщает генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Пришли эти двое сами своими ножками в райотдел полиции в Шевченково (Купянский район Харковщины) и попросили скромно солярки, мол, техника у них заглохла. Ну, им и подлили наши полицейские солярки во все отверстия, чтобы в них уже никогда ничего не глохло. И приняли", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что МВД Украины запустило сайт для поиска пленных и убитых солдат РФ.

Вторжение России в Украину. Онлайн

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