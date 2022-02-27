“Слушайте матерей и будьте мужиками”. Репортаж с польской границы
“Слушайте матерей и будьте мужиками”, - мужчина из машины перед нами обнимает внуков и дочерей, плачет вслух - они будут идти к польской границе 30 километров пешком, он вернется в Киев.
На обочине оставляют вещи – лишнюю одежду, полупустые чемоданы и продукты. На заправке осталось несколько бутылок Coca-Cola, шоколад и мороженое. Продавщица на вопрос "держитесь?" без улыбки твердо отвечает "да!". Одни волонтеры раскладывают у дороги бутылки воды и еду, другие - управляют движением автомобилей и предупреждают, что до границы полтора-два дня машиной. Третьи – замерзшие и уставшие – улыбаются и наливают желающим борщ в пластиковый стакан, раздают пирожки. Радуются, что накормили - "сейчас мало кто ест".
В автомобилях – либо тишина, либо новости с фронта. Разговоры тоже о войне:
- ...а он ему "русский военный корабль, иди н***й"!
- "Призрак" сбил десятый самолет!
– Она им говорит, “семена в карман положите…”
- ...взорвал себя вместе с мостом.
Хотя чаще всего просто: "Стоим?" - "Стоим!".
Мужчины обсуждают, кто куда воевать после того, как отвезут родных. Женщины думают, въезжать в ЕС по безвизу или в статусе беженца. Женщина с тремя детьми заедет по биометрике – не хочет лишней бюрократии, скоро возвращаться домой, муж в терробороне. Связь местами слабая, текстовые сообщения отправляются по полчаса.
Мимо идут многие иностранцы - преимущественно студенты из Харькова, Киева и Львова. Некоторые собрались к родственникам в Европе, другие - надеются "переждать войну" в Польше.
Посреди ночи в машине время от времени вздрагиваешь и просыпаешься из-за быстро приближающегося громкого звука - опять не снаряд, только тяжелый чемодан по асфальту.