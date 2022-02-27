Арестович: Противник выдохся

Сейчас по всей стране относительная тишина, противник перешел в тактическое отступление, говорят в ОП.

Российские войска выдохлись на четвертый день вторжения в Украину и перешли в тактическое отступление. Об этом в воскресенье, 27 февраля, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Сейчас по всей стране относительная тишина, кроме Волновахи, которую снова взяли наши украинские войска мощной контратакой, и северо-западных окраин Киева, где противник попытался продвинуться вперед отдельными группами, как в Харькове, но попали под огневое поражение нашей авиации и артиллерии, а также бои территориальной обороны", - заявил Арестович. По его словам, противник отступил и занял оборону на рубежах 15-40 километров от Киева. "Вообще, общая обстановка, как по моей оценке показывает что, противник выдохся и последние усилия и последние части боеспособные бросил на Киев, чтобы по крайней мере взять его окрестности и заявить о какой-то там "победе". Киев и Харьков", - добавил Арестович.

Также он сказал, что Беларусь не является для Украины опасным противником, так как у нее есть всего 17 из 45 тысяч подготовленных солдат.

"Еще сутки двое и вы захлебнетесь в преступлениях. Смертями ваших товарищей переполнен весь интернет", - сказал он.

"К нам идет военная помощь сейчас из других стран. Сформирован иностранный легион из добровольцев из других стран, которых очень много. Как бы два легиона не пришлось формировать из тех, кто сейчас записывается для обороны Украины. Наше сопротивление становится полномасштабным", - сообщил Арестович.

Ранее в Минобороны озвучили потери российских войск на утро 27 февраля.

"Ещё сутки двое и вы захлебнетесь в преступлениях. Смертями ваших товарищей переполнен весь интернет".

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