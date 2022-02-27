Зеленский о переговорах с РФ: Я не очень верю в результат

У граждан Украины не должно быть сомнений в том, что президент не пытался остановить войну, отметил Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 27 февраля, прокомментировал переговоры между Украиной и Россией, проходящие на украинско-белорусской границе – в районе реки Припять. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Скажу откровенно, как всегда: я не очень верю в исход этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никакого сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но все же шанс", – заявил Зеленский.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле. Но буквально полчаса назад стало известно, что из Беларуси по Украине были выпущены ракеты Искандер. Они взорвались на территории аэропорта в Житомире.

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