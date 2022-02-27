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В РФ на четвертый день войны признали потери в Украине

Минобороны РФ заявило о "немногих захваченных российских военнослужащих", а также о погибших и раненых.
В РФ на четвертый день войны признали потери в Украине
Минобороны России на четвертый день войны против Украины признало потери в ходе вторжения в Украину.
 
"К сожалению, есть погибшие и раненые ", - заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в воскресенье, 27 февраля.
 
Также он сообщил, что Минобороны РФ знает о "немногих захваченных российских военнослужащих".
 
При этом по данным украинского Минобороны Россия потеряла сотни единиц военной техники и около 4300 личного состава.
 
 
 

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