Боксер Ломаченко записался в батальон теробороны

Василий Ломаченко готов защищать родной Белгород-Днестровский от оккупантов с автоматом в руках.

Двукратный олимпийский чемпион по боксу, бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко вступил в батальон территориальной обороны города Белгород-Днестровский в Одесской области. Об этом сообщил в Facebook мэр города Виталий Граждан в воскресенье, 27 февраля.

"Наши бойцы будут охранять порядок в родном городе и не допустят диверсантов и мародеров. Вместе с нами в теробороне Василий Ломаченко. Аккерманцы, будьте спокойны, в нашем городе все будет хорошо", – написал Граждан.

Василий Ломаченко и Виталий Граждан. Фото: Виталий Граждан / Facebook

Напомним, Украина мобилизовала почти 100 тысяч человек за двое суток. Половина из мобилизованных – резервисты Сил территориальной обороны.

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