По аэропорту в Житомире нанесли ракетный удар со стороны Беларуси

Житомирский аэропорт был обстрелян ракетами, выпущенными со стороны белорусской территории.

Ракетный удар по аэропорту в Житомире был нанесен с территории Беларуси. Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

"По аэропорту в Житомире был нанесен ракетный удар со стороны Беларуси. Переговоры уже закончились или это у белорусских приспешников россиян такие "веские" аргументы?", - говорится в сообщении.

Отметим, что 27 февраля президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Александром Лукашенко, который предложил, чтобы украинская и российская делегации встретились на реке Припяти без всяких условий.

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