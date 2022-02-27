В Крыму собирают мужчин на войну с Украиной

СМИ сообщают о массовом вылете авиации в неизвестном направлении из оккупированного Крыма.

Российские оккупанты в Крыму начали активно забирать мужчин на войну против Украины в составе различных подразделений армии РФ, сообщает Крымская платформа в Facebook.

"По нашей информации, в рядах вражеской армии немало мужчин, которых призвали в Крыму, а теперь – бросили воевать против Украины. С родственниками таких военных в Крыму проводятся встречи, их сообщают о возможности получения психологической помощи при необходимости на время фактического участия членов их семей в военных действиях против Украины. Но об этом даже не говорят прямо, утверждая, что они задействованы в какой-то "спецоперации". При этом, по имеющейся информации, о местонахождении, физическом состоянии лиц, которые были отправлены на так называемую "спецоперацию", семьи будут уведомлены только после ее окончания", - говорится в сообщении.

Фактически это означает, что о смерти или взятии в плен человека родственники узнают неизвестно когда.

Кроме того, по данным СМИ, в неизвестном направлении из оккупированного Крыма вылетели бомбардировщики и истребители. ВСУ их видит в радарах.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска якобы взорвали дамбу на украинской территории, которая сдерживала поставки воды на оккупированный Крым