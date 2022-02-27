Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы - ОГА

Глава Луганской ОГА обратился к украинскому Красному Кресту из-за сложившейся обстановки в населенных пунктах.

Город Счастье и Станица Луганская в Луганской области находятся на грани гуманитарной катастрофы. В результате обстрелов российских оккупантов пострадали, как жилые дома, так и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

"Населенные пункты оккупированы и почти уничтожены, оккупанты почти сравняли их с землей. Люди постоянно находятся в подвалах. Мы не можем провести эвакуацию населения или хотя бы завезти людям хлеб и воду. Нет коммуникаций и возможности их восстановить", - написал он в Facebook.

В связи с ситуацией Гайдай обратился за помощью к Красному Кресту Украины.

"Российские войска должны прекратить обстрелы и дать возможность законным украинским властям оказать помощь населению и предотвратить гуманитарную катастрофу!", - добавил он.

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