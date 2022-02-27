В ОП объяснили, почему РФ не применит ядерное оружие

Арестович уверен, что Путин не использует ядерное оружие в войне против Украины и назвал причины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему президент России Владимир Путин не будет использовать ядерное оружие в войне против Украины.

По его словам, если нанести ядерные удары по украинской армии, то вся европейская часть РФ и Беларусь на многие годы станет непригодной для жизни.

"Если нанести один удар, ожидая, что мы сломаемся и сдадимся, то ведь не сломаемся и не сдадимся", - сказал Арестович.

Также он считает, что на применение ядерного оружия не согласится окружение Путина.

"Сдается мне, что даже в случае такой команды, в этой цепочке где-нибудь произойдет сбой. Ибо исполнители очень четко понимают, что последует за выполнением такого приказа - а именно - последует ответ тех, кто сам обладает ядерным оружием на действия маньяка", - сказал Арестович.

Он назвал еще одну причину, почему Путин не применит ядерное оружие против Украины.

"Путину нужна Украина. После применения ядерного оружия - технически невозможно править народом, который это на себе испытал. Особенно - таким народом. Как наш. Мистер Путин - далеко не безумец. Но он хочет, чтобы мы подумали, что он безумец. Не боимся. Просто он надеялся на быстрый и блестящий успех. И он его получил. Правда, не для себя, а - Украины, ее народа и армии. Бывает", - сказал Арестович.

Ранее сегодня Путин приказал Минобороны РФ перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

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