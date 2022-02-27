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ВСУ показали уничтожение российских установок Бук

ВСУ применили беспилотники Байрактар против росcийской техники в районе города Малин на Житомирщине.
ВСУ показали уничтожение российских установок Бук

Украинские военные уничтожили очередную военную колонну российских оккупантов. В этот раз среди уничтоженных боевых комплексов оказались зенитно-ракетные установки Бук. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей странице в Facebook в воскресенье, 27 февраля.

"Байрактары в деле. Наши операторы ювелирно кроют колонны вражеских войск. Уничтожен российский БУК в районе Малина Житомирской области. Бойтесь, враги! Не будет вам покоя на нашей земле!", – подписал он видео.

Ранее в соцсетях появилось видео удара с беспилотника Байрактар по российской технике, сконцентрированной у села Чернобаевка в Херсонской области.

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