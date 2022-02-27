Швеция предоставит Украине 5 тысяч единиц противотанкового оружия

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила о поставках в Украину противотанкового оружия, шлемов и бронежилетов, сообщает SVT.

Среди помощи – 5 тысяч противотанковых гранатометов Pansarskott 86, 5 тысяч бронежилетов, 5 тысяч шлемов и 135 тысяч сухпайков.

"Мой первый и последний вопрос как премьер-министра: что лучше служит безопасности Швеции и шведского народа. Мой вывод заключается в том, что нашей безопасности лучше всего способствует тот факт, что мы теперь поддерживаем способность Украины защищаться от России", - заявила Андерссон.

Общая стоимость военной поддержки составляет 400 миллионов шведских крон.

Андерссон отметила, что Швеция посылает оружие в зону конфликта впервые с войны 1939 года между СССР и Финляндией.

Напомним, что Германия направит в Украину противотанковые ракеты и переносные зенитно-ракетные комплексы Стингер.