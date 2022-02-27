Под Николаевом украинская ПВО сбила самолет РФ

Очередной самолет российских оккупантов был сбит в 150 километрах от Николаева, утверждает глава ОГА.

Украинская противовоздушная оборона сбила еще один самолет российских оккупантов. Об этом заявил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

"Николаев. Информация по состоянию на 19.40, 27 февраля. Сбили "птичку" в 150 км от Николаева", - написал он в Telegram.

В опубликованном видео Ким отметил, что горожане не покидают убежищ.

"Мы не выходим из подвалов, но один из самолетов, который летел со стороны Крыма, наш дозорный, который спрятан в селе, видел, как сбили что-то в небе с нашей стороны. То есть оттуда летело, а с нашей летела ракета, где-то 150 километров от нас. Сбили, жду новостей", - рассказал глава ОГА.

Между тем в соцсетях появилась информация о том, что на Харьковщине недалеко от города Балаклея были подбиты два вражеских самолета.

На подступах к Одессе сбит самолет РФ

Добавим, 26 февраля в Житомирской области сбит вражеский самолет. Очевидцы зафиксировали, как вражеский борт падает на землю.

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