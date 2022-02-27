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В Бердянск зашли российские войска

Жители информируют, что оккупанты мародерят в продуктовых магазинах, у них заканчивается топливо.
В Бердянск зашли российские войска

 

В Бердянск Запорожской области зашли российские войска, сообщает УП со ссылкой на местных жителей. 

Жители информируют, что оккупанты мародерят в продуктовых магазинах. Также сообщается, что у оккупационных войск заканчивается топливо и они ищут, где смогут заправиться.

Напомним, что ранее в Сети появилось видео, как мужчина в Бердянске с зажженной сигаретой во рту самостоятельно переносит мину с дороги в ближайшую лесопосадку.

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