В Бердянск зашли российские войска
Жители информируют, что оккупанты мародерят в продуктовых магазинах, у них заканчивается топливо.
В Бердянск Запорожской области зашли российские войска, сообщает УП со ссылкой на местных жителей.
Місцеві жителі повідомляють, що в Бердянськ зайшли окупаційні війська pic.twitter.com/6IV7xV38No— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 27, 2022
Жители информируют, что оккупанты мародерят в продуктовых магазинах. Также сообщается, что у оккупационных войск заканчивается топливо и они ищут, где смогут заправиться.
Ще відео з Бердянська pic.twitter.com/qFIsoyGhh3— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 27, 2022
Напомним, что ранее в Сети появилось видео, как мужчина в Бердянске с зажженной сигаретой во рту самостоятельно переносит мину с дороги в ближайшую лесопосадку.
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