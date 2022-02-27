В Бердянск зашли российские войска

Жители информируют, что оккупанты мародерят в продуктовых магазинах, у них заканчивается топливо.

В Бердянск Запорожской области зашли российские войска, сообщает УП со ссылкой на местных жителей.

Місцеві жителі повідомляють, що в Бердянськ зайшли окупаційні війська pic.twitter.com/6IV7xV38No — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 27, 2022

Жители информируют, что оккупанты мародерят в продуктовых магазинах. Также сообщается, что у оккупационных войск заканчивается топливо и они ищут, где смогут заправиться.

Ще відео з Бердянська pic.twitter.com/qFIsoyGhh3 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 27, 2022

Напомним, что ранее в Сети появилось видео, как мужчина в Бердянске с зажженной сигаретой во рту самостоятельно переносит мину с дороги в ближайшую лесопосадку.