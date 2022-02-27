Сломить наших защитников не получится – Резников

Враг, который пришел на украинскую землю – пойдет в известном направлении, отметил министр обороны.

Российские оккупанты не заставят власти Украины и армию сдать Киев. Об этом в воскресенье, 27 февраля написал министр обороны Алексей Резников на своей странице в Facebook.

"85 часов обороны. Запугивать украинцев – бесполезно. Сломать наших защитников и защитниц – не получится. Заставить нас сдать столицу – тем более. Чрезвычайно тяжелое время. Но они пройдут. Послезавтра – уже весна. Украина – победит. Уже побеждает! Враг, что пришел на нашу землю – пойдет в известном направлении. Поэтому мы советуем оккупантам идти домой. Пока не поздно. Держим строй!", – заявил Резников и поделился совместным фото с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, за двое суток Украина мобилизовала почти 100 тысяч человек. Половина из мобилизованных – резервисты Сил территориальной обороны.

ВСУ показали уничтожение российских установок Бук

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet