Генштаб обновил данные по потерям войск РФ

Возле Корюковки в Черниговской области срочники ВС РФ готовы сложить оружие и сдаться в плен, отметили в Генштабе ВСУ.

Потери российских войск на территории Украины в ходе вооруженной агрессии достигли почти 4500 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ вечером в воскресенье, 27 февраля.

"По состоянию на 18:00 потери противника в личном составе составили около 4500 человек. Уничтожено и повреждено самолетов – 27 единиц (уточняется), вертолетов – 26 единиц, танков – около 150, ББМ – более 700 единиц., орудий – около 50, один ЗРК БУК, четыре РСЗО БМ-21 Град, 60 цистерн, два беспилотника оперативно-тактического уровня, корабли, катера – два единицы. Будет еще. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – говорится в сообщении.

Утверждается, что сейчас морально-психологическое состояние оккупационных войск низкое. Возле Корюковки в Черниговской области срочники ВС РФ готовы сложить оружие и сдаться в плен.

Сотни единиц выведенных из строя бронированных машин и танков по всей территории Украины брошены вдоль дорог.

Напомним, за двое суток Украина мобилизовала почти 100 тысяч человек. Половина из мобилизованных – резервисты Сил территориальной обороны.

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