За четыре дня войны погибли более 350 украинцев
Жертвами боевых действий в Украине стали 352 человека, в том числе 14 детей. Почти 1700 человек - ранены.
За четыре дня вторжения России в Украину погибли 352 человека, сообщает МВД в воскресенье, 27 февраля.
Отмечается, что жертвами войны стали 14 детей, хотя в Минздраве ранее сообщали, что погибли 16 детей.
Еще 1684 человек были ранены, из них 116 детей.
Отметим, что в РФ только сегодня признали, что несут потери в Украине, но никаких цифр не назвали. По данным Украины, уже погибли около 4500 российских военных.
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