За четыре дня войны погибли более 350 украинцев

Жертвами боевых действий в Украине стали 352 человека, в том числе 14 детей. Почти 1700 человек - ранены.

За четыре дня вторжения России в Украину погибли 352 человека, сообщает МВД в воскресенье, 27 февраля.

Отмечается, что жертвами войны стали 14 детей, хотя в Минздраве ранее сообщали, что погибли 16 детей.

Еще 1684 человек были ранены, из них 116 детей.

Отметим, что в РФ только сегодня признали, что несут потери в Украине, но никаких цифр не назвали. По данным Украины, уже погибли около 4500 российских военных.