Жители Николаева сняли с мародера штаны и примотали к столбу

Мужчина решил воспользоваться отсутствием работников и освещения в магазине в микрорайоне Казарского.

В Николаеве местные жители поймали мародера и привязяли его к "позорному столбу", сняв с него предварительно штаны. Об этом сообщает издание Новости-N в воскресенье, 27 февраля.

"Инцидент произошел в микрорайоне Казарского. Там предприимчивый гражданин решил воспользоваться отсутствием работников и освещения в магазине и "приобрести" там что-то без денег. Мародеру не повезло – его увидели местные жители. Они вызвали на место полицию", – говорится в сообщении.

Прибывший патруль обнаружил мародера без штанов и примотанным пленкой к столбу.