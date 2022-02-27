МВД озвучило потери за четыре дня вторжения РФ
За четыре дня с начала вооруженного вторжение России в Украину погибло девять украинских полицейских, еще 27 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-службп МВД в воскресенье, 27 февраля.
"За эти четыре дня погибли девять наших полицейских, 27 получили ранения. Все – при выполнении служебных задач по противодействию русскому врагу. Среди раненых тяжелые", – говорится в сообщении.
В МВД подчеркнули, что "украинцы едины, как никогда".
"Мы делаем коктейли Молотова, строим баррикады, вступаем в ряды терробороны, помогаем и поддерживаем друг друга. Эти четыре дня доказали, что только объединившись, мы можем стать сильнее и победить", – сказано в сообщении.
В ведомстве проинформировали про возможность предоставления помощи семьям погибших и раненых полицейских или сбор средств на спецсредства и средства защиты через профсоюз Нацполиции.
Напомним, за четыре дня войны погибли более 350 украинцев, среди них 14 детей. Еще 1684 человек были ранены, из них 116 детей.
Отметим, что в РФ только сегодня признали, что несут потери в Украине, но никаких цифр не назвали. По данным Украины, уже погибли около 4500 российских военных.