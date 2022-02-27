На Харьковщине мэр сдал город захватчикам

Начато уголовное производство по факту государственной измены - представитель властей перешел на сторону страны-агрессора в военное время.

В Харьковской области мэр города Купянск Геннадий Мацегор в воскресенье, 27 февраля, сдал город российским войскам. Об этом он заявил в видеообращении.

Так, представитель партии ОПЗЖ отдал врагам коммунальную технику, и оккупанты сейчас окапываются. Кроме того, Мацегор расселяет солдат РФ в общежитиях.

В Офисе генпрокурора сообщили, что уже начато уголовное производство по факту государственной измены.

"При процессуальном руководстве органов прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование в отношении Купянского городского головы Харьковской области по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти и государственной измены (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. .111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, представитель властей перешел на сторону страны-агрессора. Он в условиях военного положения предоставил представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, умышленно совершив таким образом действия, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины.

Напомним, сегодня утром сообщалось, что мэр Купянска провел переговоры с военными Российской Федерации, которые уже зашли на Купянскую территорию. Однако глава Харьковской областной госадминистрации опроверг эти данные.