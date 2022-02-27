Авиация ВСУ ударила по колоннам войск РФ
Авиация ВСУ нанесла ракетно-бомбовые удары по шести колонам войск Рф. Бомбардировочная и штурмовая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по шести колоннам военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Сообщается, что штурмовики Су-25 в составе пар и звеньев атаковали и уничтожили колонны вражеской техники.
Боевую работу штурмовиков по наземным целям продолжила бомбардировочная авиация. Су-24М уничтожали колонны вражеской техники в Киевской, Житомирской, Черниговской и Запорожской областях.
Подразделениями зенитных ракетных войск сбиты вражеские вертолеты Ка-52 и беспилотник Орлан-10.
Экипаж беспилотного авиационного комплекса Bayraktar TB2», нанес удар по колонне ЗРК Бук-М1 корректируемой авиационной бомбой.
Ранее сообщалось, что военные РФ находятся на Антоновском мосту, соединяющем Херсон с левобережьем.