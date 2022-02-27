В Минобороны показали, как армия РФ несет потери на территории Украины

На сегодня украинской армии уничтожено или повреждено 27 самолетов, 26 вертолетов, около 150 танков и сотни другой техники.

Минобороны Украины вечером в воскресенье, 27 февраля, обнародовало видео, на котором показано, как украинские войска уничтожают врага на своей земле.

"Держим оборону! Защищаем родную землю! Слава Украине!" - говорится в подписи.

Как сообщалось, на сегодня потери противника в личном составе составили около 4500 человек. Кроме того, уничтожено и повреждено 27 самолетов, 26 вертолетов, около 150 танков и сотни другой техники.