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В Минобороны показали, как армия РФ несет потери на территории Украины

На сегодня украинской армии уничтожено или повреждено 27 самолетов, 26 вертолетов, около 150 танков и сотни другой техники.
В Минобороны показали, как армия РФ несет потери на территории Украины

Минобороны Украины вечером в воскресенье, 27 февраля, обнародовало видео, на котором показано, как украинские войска уничтожают врага на своей земле.

"Держим оборону! Защищаем родную землю! Слава Украине!" - говорится в подписи.

Как сообщалось, на сегодня потери противника в личном составе составили около 4500 человек. Кроме того, уничтожено и повреждено 27 самолетов, 26 вертолетов, около 150 танков и сотни другой техники.

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