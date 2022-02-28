Переговоры Киева и Москвы ожидаются утром - СМИ

Сложно ожидать прорывных решений, но эта встреча может запустить хотя бы какой-то процесс обсуждений, утверждает осведомленный источник.

Встреча украинской и российской делегаций на украиснко-белорусской границе может начаться утром в понедельник, 28 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

Как сообщили изданию, "сложно ожидать прорывных решений, но такая встреча может запустить хотя бы какой-то процесс обсуждений".

Источник заявил, что боевой дух армии Украины на высочайшем уровне и солдаты героически сражаются, но в то же время оккупанты будут делать все возможное, чтобы подорвать моральное состояние мирных жителей, создавая, в частности, логистические проблемы.

Напомним, накануне в ходе телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко первый дал согласие на переговоры с Россией на своих условиях. Как утверждал нардеп Федор Вениславский, переговоры между делегациями Украины и России уже стартовали.