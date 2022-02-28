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В Сети появились видео, как украинцы угоняют российские БТР

На одном ролике видно, как тракторист, подцепив вражеский танк, уезжает вместе с ним.
В Сети появились видео, как украинцы угоняют российские БТР

Пользователи Сети в воскресенье, 27 февраля, опубликовали видео, на которых показано, как украинцы угоняют вражеские танки.

Так, на одном ролике видно, как тракторист, подцепив вражеский танк, уезжает вместе с ним. В это время за ним гонится человек.

Как сообщалось, вчера одним из подразделений ВСУ в Черниговской области была уничтожена танковая рота армии РФ вместе с оккупантами.

 

 

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