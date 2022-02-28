Украинцы обратились к НАТО за помощью в войне с Россией
На сайте openPetition создана петиция, в которой украинцы просят страны НАТО помочь в борьбе с Россией. Об этом сообщили в партии Слуга народа в воскресенье, 27 февраля.
Так, в петиции призывают НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной; ввести в Украину миротворческие войска; оказать военную помощь; а также оказать Киеву другие меры поддержки, сравнимые с поддержкой Израиля странами Альянса.
На вечер 27 февраля петицию подписали более 520 тысяч человек из 1 миллиона запланированных.
"Напомню еще раз: 24 февраля россия начала полномасштабную войну с Украиной. Погибают люди, разрушается инфраструктура и важные стратегические объекты. Этот ад нужно остановить!" - говорится в сообщении.
Ранее в НАТО заявили, что продолжат поставлять оружие Украине.