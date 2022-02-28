Армия РФ прекратила движение на Киев - Арестович

На подходе к столице оккупационные войска накрыла украинские артиллерия и авиация.

Российские войска остановились на киевском направлении. Украинская авиация бьет по врагу. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на вечернем брифинге в воскресенье, 27 февраля.

"Противник полностью оставил движение на этом направлении, некоторые подразделения отходят, наша артиллерия и авиация продолжает наносить по противнику удары", - сказал он.

Также наблюдается тишина на черниговском и сумском направлениях. В Харьков противник пытался прорваться днем.

Арестович информировал, что на востоке Украины оккупанты днем вошли в Волноваху в Донецкой области, однако вскоре были выбиты оттуда силами ВСУ.

"Волноваху занял противник сегодня, сосредоточил усилия на месте основного удара, но благодаря контратаке Вооруженных Сил Украины Волноваху отбили. И там находятся сейчас наши войска. Они локализуют проблемы, которые южнее Волновахи. Мариуполь держится, никаких проблем", - уточнил он.

В то же время советник подтвердил, что город Бердянск в Запорожской области в настоящее время занят российскими оккупационными войсками: "Бердянск занят противником, так как там не было наших войск. Город взяла группировка, которая шла из Мелитополя на Мариуполь. Сейчас они там".

Напомним, в Харьковской области мэр города Купянск Геннадий Мацегор сдал город российским войскам. Против него заведено уголовное дело по статье о госизмене.