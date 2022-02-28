"Призрак Киева" сбил уже 10 вражеских самолетов
Один из украинских военных пилотов собственноручно сбил десять летательных объектов российской армии.
Украинский летчик, известный по прозвищу "Призрак Киева", уничтожил уже десять российских самолетов. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщили в Службе безопасности Украины.
"Его называют "Призраком Киева", хотя он защищает нашу безопасность, как настоящий Ангел. В небесных боях украинский пилот уже сбил 10 самолетов оккупантов. Так держать! Вместе победим!" - говорится в подписи к фото.
Напомним, 25 февраля стало известно, что упомянутый летчик сбил шесть российских самолетов за 30 часов.
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