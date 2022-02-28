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Зеленский переговорил с патриархом Варфоломеем

Украинцы чувствуют духовную поддержку и силу молитв, заявил украинский лидер.
Зеленский переговорил с патриархом Варфоломеем

Президент Владимир Зеленский в ночь на понедельник, 28 сентября, провел телефонный разговор со Вселенским патриархом Варфоломеем. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Спасибо за теплый разговор, Ваше Святейшество Варфоломей. Ваши слова - как руки, поддерживающие нас в это тяжелое время. Украинцы чувствуют духовную поддержку и силу ваших молитв. Надеемся на скорое наступление мира", - написал Зеленский.

Напомним, накануне в многих городах Европы прошли массовые акции в поддержку Украины, против которой Россия развязала войну. Только в Берлине на улицы города вышли 500 тысяч жителей страны.

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