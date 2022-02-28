Под Киевом враг оборудует понтонный мост - Генштаб

На Полесье в направлении столицы враг возобновил попытки наступления. ВСУ при поддержке артиллерии удерживают оборону рубежей.

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Российская армия продолжает воздушно-наземную наступательную операцию против Украины, в частности возобновлено движение вражеских войск в сторону Киева. Об этом в ночь на понедельник, 28 февраля, информирует Генштаб. "Во время воздушно-наземной наступательной операции он (враг - ред.) продолжил наносить огневое поражение по военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками (силами), объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны", - сообщили в ВСУ. Как указано, накануне вечером на Полесье в направлении столицы враг возобновил попытки наступления путем возведения понтонной переправы через речку Ирпень в районе населенного пункта Демидов. "Очередная попытка оккупанта захватить город Ирпень не принесла успеха. Украинскими силами обороны уничтожена новая техника противника. По всем направлениям танковые и механизированные подразделения ВС Украины при поддержке артиллерии удерживают оборону определенных рубежей", - отметили в Генштабе и добавили, что украинская авиация осуществляет отражение воздушных ударов противника. Защитники Киева развернули плотную и многоуровневую систему обороны столицы, ведется систематическая борьба с малочисленными диверсионными группами численностью 3-15 человек с оружием, в форме ВСУ, но в бронежилетах образца РФ. Как сообщили в Офисе президента, артиллерия и авиация ВСУ продолжают наносить по противнику удары, который остановился на пути к Киеву.