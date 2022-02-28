Киев, Варшава и Лондон обсудили борьбу с Россией

Украинский лидер провел ряд переговоров с европейскими коллегами и отметил, что это антивоенная коалиция в действии.

Лидеры Украины, Польши и Великобритании в ночь на понедельник, 28 февраля, провели переговоры по дальнейшему противостоянию с Россией. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в Twitter.

Так, в беседе участвовали президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Британии Борис Джонсон.

"Поговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Польши Анджеем Дудой об актуальной ситуации по безопасности. Согласовали дальнейшие общие шаги по противодействию агрессору. Антивоенная коалиция в действии!" - написал Зеленский.

Кроме того, ранее украинский лидер также переговорил с президентами Литвы Гитанасом Науседой и Португалии Марселу Ребелу де Соузой.

Обоим лидерам Зеленский выразил благодарность за поддержку Украины, которая столкнулась с военным вторжением России.

Напомним, на саммите министров иностранны дел ЕС стороны согласовали предоставление летального оружия Украине на сумму 450 млн евро, а также отключение подсанкционных российских банков от системы SWIFT.