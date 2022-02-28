В Николаевской области диверсанты сдались местным жителям

Россияне потерпели поражение в бою на административной границе Николаевской и Херсонской областей.

На Николаевщине четверо российских военных сложили оружие и сдались местным жителям. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщили в Нацполиции.

Как указано, диверсанты потерпели поражение в бою на административной границе Николаевской и Херсонской областей. Их колонна была полностью разгромлена украинской армией.

Россияне сообщили, что являются военнослужащими 33-го полка из Волгоградской области. Парням от 18 до 29 лет.

"Говорят, думали, что приехали на учебу, а когда увидели, что происходит, решили сдаться. У диверсантов изъяли документы, сейчас указанные лица тщательно проверяют, выясняются все обстоятельства", - отметили правоохранители.

Напомним, в Киеве в субботу российская диверсионно-разведывательная группа расстреляла семью с тремя детьми - родители и один ребенок погибли.